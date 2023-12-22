В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на российских военных. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике и Севастополю.
По данным следствия, 40-летняя жительница Судака в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" публиковала комментарии, призывающие к существлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее мы сообщали, что в Самарской области ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи.
Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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