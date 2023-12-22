Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на российских военных. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике и Севастополю.

По данным следствия, 40-летняя жительница Судака в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" публиковала комментарии, призывающие к существлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи.

Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю