В Самарской области ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи

Мужчина погиб во время задержания из-за детонации СВУ.

ФСБ России предотвратила на территории Самарской области теракт, который злоумышленники планировали осуществить в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации. Преступление готовил россиянин, пособник террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) по заданию иностранного куратора. Мужчина погиб во время задержания силовиками от самоподрыва взрывного устройства.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1994 года рождения, пособником террористической организации, действующей под патронажем украинских спецслужб. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники уточнили, чо фигурант расследования изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ) для того, чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи. Однако СВУ взорвалось, ранив мужчину. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. При этом сотрудники органов безопасности и мирное население не пострадали. В ЦОС ФСБ указали на то, что в период с 2022 по 2024 год преступник публично занимался дискредитацией деятельности Вооруженных сил РФ. В сентябре 2023 года россиянина завербовали киевские спецслужбы. В результате мужчина дал согласие в организации и проведении диверсий на территории своей страны. Во время обысков у подозреваемого силовики нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты, еще одно готовое к применению СВУ. В мобильном устройстве погибшего выявлена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность к работе боевиков.

* - Русский добровольческий корпус" или РДК - организация, которая признана на территории России террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена.

ФСБ показала на видео люксовые автомобили и коттеджи задержанных чиновников МЭР.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России