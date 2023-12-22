ФСБ показала на видео люксовые автомобили и коттеджи задержанных чиновников МЭР

Силовики продемонстрировали предметы роскоши чиновников МЭР в Ставрополье.

Оперативники из ФСБ России показали в социальных сетях видеозапись с изъятыми у чиновников из министерства по экономическому развитию предметами роскоши. В кадр попали дома фигурантов расследования, один из которых представляет собой четырехэтажный особняк с садом и фонтаном. Дополнительно продемонстрированы люксовые автомобили марок Bentley и Mercedes, а также гараж, в котором находятся еще пять дорогостоящих транспортных средств. Отдельно оператор ЦОС ФСБ заснял более мелкие предметы: дорогие ручки и ювелирные украшения. В сейфах при обысках оперативники нашли денежные средства в различных валюта, а также огнестрельное оружие с патронами. В одном случае специалисты посчитали наличные сбережения владельца дома при помощи машинки - в одной пачке оказалось 500 тысяч рублей. Уточним, что все особняки находятся на территории Ставропольского края.

В Центре общественных связей силового ведомства отметили, что раскрыта преступная группа из руководителей МЭР, который занимались на территории Ставропольского края рейдерством. Подозреваемые были задержаны в рабочих кабинетах.

В Ставрополье ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России