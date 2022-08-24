Глава Свердловской области Куйвашев высказался о деле Ройзмана

Евгений Куйвашев оценил возбуждение уголовного дела против политического оппонента.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заслуживает справедливости и уважения. Такого мнения придерживается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Чиновник разместил соответствующее видеообращение в собственном Telegram-канале. Он заметил, что всегда имел непростые отношения с коллегой, так как они считаются политическими оппонентами.

Но закон есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит. Евгений Куйвашев, глава региона

Напомним, что в отношении бывшего мэра города Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России из-за ролика, опубликованного на его YouTube-канале.

Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана.

Фото и видео: Telegram / Евгений Куйвашев