Глава Свердловской области Куйвашев высказался о деле Ройзмана

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заслуживает справедливости и уважения. Такого мнения придерживается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Чиновник разместил соответствующее видеообращение в собственном Telegram-канале. Он заметил, что всегда имел непростые отношения с коллегой, так как они считаются политическими оппонентами.
Но закон есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит.
Евгений Куйвашев, глава региона
Напомним, что в отношении бывшего мэра города Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России из-за ролика, опубликованного на его YouTube-канале.
Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана.
Фото и видео: Telegram / Евгений Куйвашев
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