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Глава Свердловской области Куйвашев высказался о деле Ройзмана

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Евгений Куйвашев оценил возбуждение уголовного дела против политического оппонента.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заслуживает справедливости и уважения. Такого мнения придерживается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Чиновник разместил соответствующее видеообращение в собственном Telegram-канале. Он заметил, что всегда имел непростые отношения с коллегой, так как они считаются политическими оппонентами.

Но закон есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит.

Евгений Куйвашев, глава региона

Напомним, что в отношении бывшего мэра города Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России из-за ролика, опубликованного на его YouTube-канале.

Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана.

Фото и видео: Telegram / Евгений Куйвашев

Теги: губернатор, евгений куйвашев, евгений ройзман, екатеринбург, регионы, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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