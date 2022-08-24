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Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана

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Силовики вынесли из дома экс-чиновника технику.

В социальных сетях появилось видео обысков у бывшего мэра города Екатеринбург Евгения Ройзмана. Известно, что оперативные мероприятия проводятся силовиками в квартире, а также музее Невьянской иконы, офисе фонда экс-чиновника. На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов заходят в помещение к Ройзману. Также камеры зафиксировали, как из дома выносится техника. Ранее Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: евгени, евгений ройзман, екатеринбург
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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