Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана

Силовики вынесли из дома экс-чиновника технику.

В социальных сетях появилось видео обысков у бывшего мэра города Екатеринбург Евгения Ройзмана. Известно, что оперативные мероприятия проводятся силовиками в квартире, а также музее Невьянской иконы, офисе фонда экс-чиновника. На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов заходят в помещение к Ройзману. Также камеры зафиксировали, как из дома выносится техника. Ранее Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости