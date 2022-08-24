Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии

В помещениях будут проведены обыски.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии. Оперативники готовятся к проведению обысков в благотворительном фонде экс-чиновника, а также в частном музее Невьянской иконы. Об этом журналистам рассказала помощник Ройзмана Лейла Гусейнова. Ранее стало известно о возбуждении против экс-мэра города уголовного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил.

Ройзмана задержали. Собираются проводить обыски, они ждут, пока мы приедем и все откроем. Еще в музее хотят провести обыски, но там тоже сейчас нет никого. Лейла Гусейнова, помощника Ройзмана

Напомним, что в конце марта Октябрьский суд столицы Свердловской области назначил Евгению Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый. Также 7 апреля ему был выписан еще один штраф на аналогичную сумму. Все нарушения связаны с публичной дискредитацией ВС РФ (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП). В мае Ройзмана оштрафовали еще на 85 тысяч рублей по протоколу по части три статьи 20.1 КоАП.

Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции.

Фото и видео: Telegram / Mash