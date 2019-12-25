Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции

Мужчина проведет в заключении девять суток.

Суд арестовал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции. Об этом сообщили представители Октябрьской районной инстанции. Экс-чиновник получил девять суток заключения из-за мероприятия, которое прошло в городе 31 января.

Суд постановил Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток. решение судьи

Прокуратура заявила на слушании дела, что Евгений Ройзман указывал дату и место несогласованного мероприятия. Обвинение приравнивает такую деятельность к побуждению людей принять участие в незаконном шествии. Адвокат Ройзмана Юлия Федотова уточнила, что следует прекратить расследование в отношении ее клиента, так как дело не имеет состава преступления. Она заметила, что нельзя осудить человека за одно и то же правонарушение. При этом Ройзман уже был оштрафован на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января.

Фото: Telegram/РИА Новости