Политолог Брутер оценил тайный визит директора ЦРУ в Москву

Подобные контакты обычно носят технический характер.

Во вторник, 25 августа, появилась новость о неанонсированном визите директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в российскую столицу. Пробыв в Москве около восьми часов, глава американской разведки покинул страну.

Согласно сообщениям прессы, днём во Внуково приземлился американский военно-транспортный самолёт, прибывший из Риги. Позже на улицах города был замечен кортеж с дипломатическими номерами США, а вечером воздушное судно вылетело обратно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт контактов, заявив газете The Washington Post, что визит американского разведчика был связан исключительно со встречами представителей спецслужб двух стран. При этом представитель Кремля уточнил ТАСС, что переговоров Джона Рэтклиффа с президентом Владимиром Путиным или министром иностранных дел Сергеем Лавровым не планировалось.

Эксперты предполагают, что директор ЦРУ мог провести консультации с руководством Службы внешней разведки (СВР). Политолог Владимир Брутер отметил в разговоре с "Вечерним Санкт-Петербургом", что подобные контакты обычно носят технический характер. По его мнению, стороны могли обменяться информацией по текущей обстановке, однако Рэтклифф не обладал полномочиями для ведения политических переговоров или обсуждения критических вопросов, таких как Украина или Иран, в сугубо политическом ключе.

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