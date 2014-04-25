Администрация Волховского района взялась за борщевик

Жителей Волхова предупредили о борьбе с опасным растением на территории города.

Администрация Волховского района Ленинградской области предупредила жителей Волхова о работах по уничтожению борщевика Сосновского, которые пройдут в некоторых частях города, и опубликовала график обработки локаций химическими растворами.

Участки будут обнесены ограничительной лентой и снабжены информационными знаками вокруг указанных территорий. Окончание работ назначено на 20 августа.

Ранее пресс-служба правительства Ленинградской области анонсировала расширение пространства борьбы с борщевиком Сосноовского, уничтожение борщевика включили в список общественных работ, к которым могут привлекать неплательщиков алиментов, а в Петербурге разработали уникальную технологию борьбы с борщевиком.

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