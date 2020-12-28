Неплательщиков алиментов в Ленобласти направят косить борщевик

Борщевики – преимущественно двулетние, реже многолетние травы. Стебли у разных видов возносятся на различную высоту – от 20-50 см до 250 см.

Уничтожение борщевика включат в список общественных работ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

С таким предложением выступил губернатор 47 региона Александр Дрозденко. В 2020 году в Тельмановском сельском поселении (Тосненский район) в рамках подобной акции "Не заплатил алименты — скоси борщевик" на берегах Ижоры уничтожили борщевик. Растение косят там, где запрещено его уничтожение химическим путем. Также Дрозденко внес на рассмотрение субботники, приуроченные к Году чистой воды.

Борщевики – преимущественно двулетние, реже многолетние травы. Стебли у разных видов возносятся на различную высоту – от 20-50 см до 250 см. В России особенно проблемными по распространению борщевика Сосновского, вызывающего сильнейшие аллергические буллёзные дерматиты, так называемые "ожоги" (вплоть до летальных случаев), являются северный, северо-западный и центральные регионы. Распространение происходит эпидемически, а поскольку решительных действий по его предотвращению своевременно принято не было, это привело к значительному заселению дикой природы и городов опасным для людей и животных сорняком.

Более 800 родителей в Ленобласти отказались платить алименты своим детям.

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