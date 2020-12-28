Более 800 родителей в Ленобласти отказались платить алименты своим детям

За прошедший 2020 год в регионе возбудили 835 административных дел.

В четверг, 28 января, в пресс-службе УФССП по Ленобласти сообщили, что за прошедший 2020 год в регионе 835 отцов и матерей не платили алименты своим детям. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось возбудить административные и уголовные дела.

835 административных дел было возбуждено по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Для 311 родителей возбужденное дело не стало мотивацией для исправления. В отношении них возбудили уголовные дела. Отмечается, что в Тихвинском районе 32-летний мужчина, которого ранее привлекали к административной ответственности, после того, как отбыл наказание, не стал выплачивать алименты на содержание 8-летней дочери. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

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Фото:Piter.TV