Бизнес-леди заплатила 24 тыс. рублей телеканалу за продажу игрушек с изображением персонажей из мультика "Три Кота"

Ранее женщина продавала игрушки с изображением Свинки Пеппы и тоже выплатила компенсацию за нарушение авторских прав.

Судебные приставы взыскали с предпринимательницы 24 тыс. рублей в пользу телеканала за продажу контрафактных игрушек с изображением персонажей из мультфильма "Три Кота". Тем самым бизнес-леди нарушила авторские права, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Игрушки "Коржик" и "Компот" продавались в магазине во Всеволожске. Представители телеканала обратились в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изображение персонажей, а а также судебных издержек. К издержкам относится стоимость вещественных доказательств, почтовые расходы, расходы по уплате государственной пошлины. Исключительные права на изображения персонажей принадлежат телеканалу и предпринимательнице не передавались.

Так как нарушительница добровольно не оплачивала задолженность, судебный пристав запретил ей проводить регистрационные действия в отношении автомобиля. После этого женщина оплатила долг.

В августе 2020 с бизнес-леди взыскали более 25 тыс. рублей за контрафактные игрушки со "Свинкой Пеппой".

Фото: УФССП по СПб