В Петербурге разработали уникальную технологию борьбы с борщевиком в лесу

Эффективного способа борьбы с сорняком в лесу на данный момент нет.

Ученые Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства разработали уникальную технологию борьбы с борщевиков в лесу. Для нее применяют химические вещества — гербициды. Об этом рассказала пресс-служба Рослесхоза.

Ядовитый сорняк опрыскивается определенной комбинацией гербицидов. При использовании инновационного метода погибает 98-100% сорняков. "Выжившими" делают инъекции. Препарат не представляет угрозы для лесных культур, которые растут вместе с борщевиком.

Отмечается, что для борьбы с сорняком вещество использовали и ранее на сельскохозяйственных и промышленных землях, однако работа в лесу сложнее. Необходимо сделать так, чтобы это не повредило лесным культурам. Технология предусматривает применение в таежной зоне и зоне хвойно-широколиственных лесов европейской части России.

В 2021-м году разработку передадут Рослезхозу для дальнейшего использования на практике. Перед этим технология должна получить экспертное заключение.

Борщевик Сосновского ‒ ядовитое и опасное для людей и животных растение. С сорняком регулярно борются в Ленобласти.

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