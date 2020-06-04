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В Ленобласти уничтожают борщевик вдоль обочин дорог

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На время мероприятий жителям запрещено подходить близко к трассе.

В Ленинградской области началась химическая обработка региональных обочин от борщевика, которая продлится до 29 июня. Жителей просят в ближайшее время не выводить к дорогам домашний скот. Об этом сообщила пресс-служба областного дорожного комитета.

Кроме того, во время мероприятий по избавлению от сорняка запрещено собирать ягоды и грибы, заготавливать сено в 30 метрах от дороги. Эти ограничения связаны с тем, что опрыскивание местности ведется с помощью препаратов с сульфометурон-метилом. Нежелательно также нахождение на обочине в течение трех дней после обработки.

Искоренение борщевика Сосновского происходит и на территории сельских хозяйств. Так, поддержку от государства в 2020 году уже получают 68 муниципальных образований 47-ого региона.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обсудили последствия цифровизации за прошлый год.

Видео: Дорожный комитет Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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