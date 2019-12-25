В Ленобласти обсудили последствия цифровизации за прошлый год

Переход большинства сфер в формат цифрового общения позитивно отразился на бюджете региона.

Дистанционное образование и другие формы цифровизации помогли не потерять нить управления местным властям. Об этом сообщил зампред правительства региона Роман Марков на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 финансовый год.

По словам Маркова, наиболее значительные суммы за прошедший год были вложены сферы образования и здравоохранения: их перевод в формат цифрового общения обошелся в 300 миллионов рублей.

Кроме того, зампред подчеркнул, что властям было бы гораздо труднее справиться с эпидемией, если бы работу над ситуационным центром не провели заранее.

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