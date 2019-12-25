Ленобласть оставит школьникам подаренные во время самоизоляции планшеты

Александр Дрозденко распорядился не забирать гаджеты у детей после окончания акции #помогиучиться.

Губернатор Ленинградской области поручил региональному комитету общего и профессионального образования проследить за тем, чтобы школы не требовали вернуть у учеников планшеты, полученные в рамках акции #помогиучиться. Об этом Александр Дрозденко сообщил сегодня, 3 июня, во время осмотра новой школы в поселке Новоселье Ломоносовкого района.

Глава региона отметил, что гаджеты необходимы ученикам на период эпидемии: с их помощью возможно установить связь с учителями и посмотреть электронный дневник. Планшеты пробудут в пользовании детей еще минимум год после снятия режима самоизоляции.

Напомним, что акция #помогиучиться была направлена на помощь школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, которые не могли себе позволить дорогую технику для дистанционного обучения. В общей сложности удалось собрать 4 тысячи планшетов.

Ранее мы рассказали о том, что ко Дню знаний в Ленобласти откроется 9 новых школ.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области