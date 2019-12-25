Ко Дню знаний в Ленобласти откроется 9 новых школ

Всего в ближайшее время пройдет строительство 20-ти общеобразовательных учреждений.

В среду, 3 июня, Александр Дрозденко посетил новую школу в поселке Новоселье. Глава региона сообщил, что на данный момент в разных районах идет строительство 20 общеобразовательных учреждений, 9 из которых откроются уже 1 сентября текущего года. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.

Губернатор подчеркнул, что региону необходимо перевести всех школьников, обучающихся во вторую смену, в стандартный режим. Для этого темпы строительства соцоъектов необходимо ускорить.

Кроме того, по словам Дрозденко, при строительстве нельзя забывать о комфорте учащихся и современном техническом оснащении.

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Фото: telegram / lenobladminka