Ленобласть окажет помощь IT–компаниям

Среди мер – снижение НДС и льготное кредитование.

Представители комитета цифрового развития Ленинградской области провели совещание совместно с экспертами IT-сферы и профессионального сообщества. Участники встречи обсудили вопросы поддержки бизнеса в сфере информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Председатель областного комитета цифрового развития Виктория Кузнецова отметила, что местные жители стали в четыре раза чаще потреблять интернет-трафик. Короче того, в три раза возрос запрос на услуги хранения и обработки данных, и в два раза увеличилось число обращений на портал госуслуг.



По итогам встречи было принято решение о снижении НДС, налога на прибыль и страховых взносов для IT-бизнеса, а также льготное кредитование проектов по строительству и модернизации сетевой инфраструктуры. Все предложения, озвученные на совещании, были проработаны по поручению Александра Дрозденко: в скором времени их направят в Минкомсвязь РФ.

Отметим, что информационные технологии входят в тройку наиболее экономически выгодных для 47-ого региона сфер.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти заметно растет спрос на аренду дач.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области