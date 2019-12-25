В Ленобласти заметно растет спрос на аренду дач

Чаще всего петербуржцы выбирают дома во Всеволожском и Ломоносовском районах.

Жители Петербурга чаще стали арендовать загородное жилье во время эпидемии. Так, во Всеволожском районе во временное пользование уже поступил 161 дом. Такие данные приводит компания Bkn.ru.

Кроме того, многие петербуржцы выбрали для временного проживания Ломоносовский район.

В общей сложности за время самоизоляции гости из соседнего региона арендовали 377 домов и загородных участков. Среднестатистические владельцы дач требуют взамен 20 тысяч рублей. Наиболее дешевую недвижимость на данный момент можно найти в Выборгском районе – там минимальная ставка не поднимется выше 7500 рублей в месяц.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы в апреле на 60% реже стали пользоваться платными парковками.

Фото: Piter.TV