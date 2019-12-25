Петербуржцы в апреле на 60% реже стали пользоваться платными парковками

Причиной тому стал режим самоизоляции в городе.

Из-за режима самоизоляции петербуржцы стали приезжать в зону платной парковки в 1,5 раза реже. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В апреле загрузка платной парковки сократилась на 18,6%. А почасовая аренда парковочного места и вовсе сократилась на 61%.

Однако, в КРТИ напомнили, что при въезде в зону платной парковки стоит отдать предпочтение дистанционным сервисам оплаты. Оплатить парковку можно через сайт, приложение или с помощью смс на номер 2722.

Ранее петербуржцам предложили самим выбрать места для парковок.