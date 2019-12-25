Петербуржцам предложили самим выбрать места для парковок

Жители города отправили уже более 70 предложений.

Городской центр управления парковками продолжает принимать заявки от жителей Петербурга по формированию сети автостоянок. Об этом сообщается на странице центра "ВКонтакте".

В настоящий момент от петербуржцев поступило уже более 70 предложений. Большую часть из них отправили жители Приморского, Невского и Московского районов. Горожане считают, что парковок не хватает рядом с объектами новой жилой застройки.

В центре напомнили, что автостоянки могут быть оборудованы в зонах плотной жилой застройки и в местах общественного притяжения. Они представляют собой огороженную территорию с автоматизированной системой проезда через шлагбаум. На территории автостоянки есть камеры видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, а также стойки въезда и выезда, электронное табло.

Свои предложения с адресами, где следует разместить автостоянки, можно прислать на электронную почту pressa2@gcup.spb.ru. Заявки принимаются до конца апреля.

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Фото: pixabay.com