Ленобласть нанесет двойной удар по борщевику Сосновского

Борьба с вредным сорняком в Ленобласти продолжится на большей территории и с большими затратами.

Пресс-служба правительства Ленинградской области анонсировала расширение пространства борьбы с борщевиком Сосноовского или Heracléum sosnówskyi. Площадь муниципальных территорий, которую планируется очистить от этого растения, станет вдвое больше - порядка 4,2 тысяч гектаров. Увеличится и количество муниципалитетов в Ленобласти, системно уничтожащих борщевик: в 2021 году их будет уже 97.

Охватить большие площади в борьбе с борщевиком позволило сокращение доли софинансирования для муниципальных образований до 15% и увеличение финансирования из областного бюджета до 65 миллионов. Эта сумма больше выделенных в 2020 году средств в 2,5 раза. Борьба с борщевиком Сосновского в Ленобласти ведется с 2011 года, ежегодно от него освобождается порядка 7 тысяч гектаров.

В России сорт борщевика Сосновского признали "утратившим хозяйственную полезность" и исключили из госреестра достижений селекторов в 2012 году. С 2015 года сорняк был признан вредным, а с 2019 года за его разведение полагаются штрафы. Сорняк обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.

Фото: пресс-служба Ленобласти