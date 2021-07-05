Видео: каршеринг сбил женщину на трамвайной остановке на Васильевском острове

Автомобиль не пропустил женщину, которая вышла из трамвая.

Машина сбила женщину, когда та выходила из трамвая на Васильевском острове. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Инцидент произошел около 09:55 5-го июля на Среднем проспекте В.О., 50. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель каршерингового авто. Он не остановился, когда трамвай открыл двери. На помощь пострадавшей сразу же пришли прохожие и вагоновожатый. Состояние женщины неизвестно.

Ранее Piter.TV показал, как водитель врезался в бордюр на Витебском проспекте. После ДТП он решил бросить машину.

Видео: Piter.TV