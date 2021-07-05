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Видео: каршеринг сбил женщину на трамвайной остановке на Васильевском острове

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Автомобиль не пропустил женщину, которая вышла из трамвая.

Машина сбила женщину, когда та выходила из трамвая на Васильевском острове. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Инцидент произошел около 09:55 5-го июля на Среднем проспекте В.О., 50. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель каршерингового авто. Он не остановился, когда трамвай открыл двери. На помощь пострадавшей сразу же пришли прохожие и вагоновожатый. Состояние женщины неизвестно. 

Ранее Piter.TV показал, как водитель врезался в бордюр на Витебском проспекте. После ДТП он решил бросить машину. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, каршеринг, трамвайная остановка
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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