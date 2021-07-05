Водитель врезался в бордюр на Витебском проспекте и бросил машину

Водитель другой машины успел затормозить и объехать авто.

Белая машина врезалась в бордюр на Витебском проспекте вечером 4-го июля. Piter.TV публикует кадры с момента происшествия.

Водитель авто на высокой скорости не успел повернуть налево и влетел на тротуар. Машина пострадала, так как перед этим она "встретилась" с бордюром. К счастью, обошлось без других участников ДТП, хотя в тот момент поблизости был еще один автомобиль. В первые секунды после аварии водитель не вышел из машины.

Как стало известно от очевидцев - пользователей группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" - машину просто бросили на тротуаре. В ней никого не было.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники ОМОНа нашли ребёнка, потерявшегося во время матча Евро-2020.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб