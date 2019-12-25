Ребенок отстал от родителей на стадионе "Санкт-Петербург".

Сотрудники ОМОНа нашли ребёнка, потерявшегося во время матча Евро-2020 на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Ребенок отстал от родителей и потерялся в толпе. Родители сначала сами пытались найти сына, но ничего не вышло. К тому же сложность была в том, что ребенок не владеет русским языком.

Патруль ОМОНа оперативно нашел мальчика и передал его родителям.

Также накануне в Петербурге нашли потерявшегося мальчика в лесопарке.

Фото: Piter.tv