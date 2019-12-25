В Петербурге появятся 5 новых пунктов вакцинации

Пункты должны открываться с сегодняшнего дня.

С понедельника, 5 июля, в Петербурге появятся новые пункты вакцинации, передает Смольный.

Планируется, что теперь горожане смогут поставить прививку в поликлинике №3 на Железноводской улице, 64, в городских стоматологических поликлиниках № 2 и 3, а также в психоневрологическом диспансере №1 на Канареечной улице, 21 и в КВД № 1 на Большом проспекте Васильевского острова.

Медработники будут находиться в пунктах с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Напомним, что на данный момент в городе работают 134 пункта, 27 из которых – выездные.

Ранее мы писали, что петербуржцы поставили рекорд по количеству поставленных вакцин в субботу.

Фото: Piter.tv