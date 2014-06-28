Петербуржцы поставили рекорд по количеству поставленных вакцин в субботу

В Петербурге первым компонентом вакцины привит 8201 человек. Вторым - 2189. С учетом того, что в выходные горожане прививаются менее охотно, чем в будни, эта цифра стала субботним рекордом.

Как стало известно в воскресенье, 4 июля, в Петербурге жители поставили рекорд по количеству поставленных вакцин за субботу, 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в Петербурге первым компонентом вакцины привит 8201 человек. Вторым - 2189. С учетом того, что в выходные горожане прививаются менее охотно, чем в будни, эта цифра стала субботним рекордом.

Напомним, с понедельника, 5 июня, в городе открываются новые пункты вакцинации. Начнет работу пункт на базе поликлиники № 3 по адресу Железноводская улица, 64, в КВД №1 , который расположен на Большом проспекте Васильевского острова, 85, в Психоневрологическом диспансере №1 на Канареечной улице, 21, а также в Городской стоматологической поликлинике № 2 и Городской стоматологической поликлинике № 3.

Ранее Piter.tv писал, что за июнь число первично вакцинированных увеличилось на 69,1% по сравнению с маем.

Фото: Telegram / пресс-служба Смольного, Piter.tv