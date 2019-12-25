За июнь число первично вакцинированных увеличилось на 69,1% по сравнению с маем

Всего в июне было привито 212 109 человек, а в мае - 125 442.

В воскресенье, 4 июля, стало известно, что за месяц в период с мая по июнь 2021 года число вакцинированных увеличилось на 69,1%. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего в июне было привито 212 109 человек, а в мае - 125 442. Отмечается, что если не брать в расчет нынешний июнь, больше всего петербуржцев было привито в феврале этого года - 180 932 человека.

Недавно мы сообщали, что еще 1784 человека заболели коронавирусом в Петербурге. За минувшие сутки от болезни скончались 104 жителя города.

Ранее Piter.tv инфомировал о том, что петербургский врач рассказал, кто не получит медотвод на прививку от ковида.

Фото: Piter.tv



