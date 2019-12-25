Петербургский врач рассказал, кто не получит медотвод на прививку от коронавируса

По словам врача, противопоказанием к прививке они являются только когда находятся в прогрессирующей стадии.

В воскресенье, 4 июля, стало известно какие аутоиммунные заболевания не позволяют взять медотвод на прививку от коронавируса. Об этом главный ревматолог Петербурга Вадим Мазуров рассказал в беседе с "Фонтанкой".

Мазуров перечислил аутоиммунные заболевания, которые не являются противопоказаниями для прохождения вакцинации от коронавируса. По словам врача, противопоказанием к прививке они являются только когда находятся в прогрессирующей стадии.

Если у человека с ревматическим заболеванием нет высокой активности иммуновоспалительного процесса и он не получает иммуносупрессивные препараты (для подавления иммунитета), прививка не просто не противопоказана, а рекомендована, – заявил Мазуров.

Недавно Piter.tv информировал о том, что еще 1784 человека заболели коронавирусом в Петербурге. За минувшие сутки от болезни скончались 104 жителя города.

Ранее мы писали, что в субботу, 3 июня, COVID-19 обнаружили у 1700 петербуржцев.

Фото: Piter.tv