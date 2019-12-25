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Петербургский врач рассказал, кто не получит медотвод на прививку от коронавируса
Сегодня, 15:26
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Петербургский врач рассказал, кто не получит медотвод на прививку от коронавируса

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По словам врача, противопоказанием к прививке они являются только когда находятся в прогрессирующей стадии.

В воскресенье, 4 июля, стало известно какие аутоиммунные заболевания не позволяют взять медотвод на прививку от коронавируса. Об этом главный ревматолог Петербурга Вадим Мазуров рассказал в беседе с "Фонтанкой".

Мазуров перечислил аутоиммунные заболевания, которые не являются противопоказаниями для прохождения вакцинации от коронавируса. По словам врача, противопоказанием к прививке они являются только когда находятся в прогрессирующей стадии. 

Если у человека с ревматическим заболеванием нет высокой активности иммуновоспалительного процесса и он не получает иммуносупрессивные препараты (для подавления иммунитета), прививка не просто не противопоказана, а рекомендована,

– заявил Мазуров.

Недавно Piter.tv информировал о том, что еще 1784 человека заболели коронавирусом в Петербурге. За минувшие сутки от болезни скончались 104 жителя города.

Ранее мы писали, что в субботу, 3 июня, COVID-19 обнаружили у 1700 петербуржцев.

Фото: Piter.tv 

Теги: вакцинация, заболевания, противопоказания
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Происшествия, Лента новостей,

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