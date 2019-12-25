COVID-19 обнаружили у 1700 петербуржцев

За последние сутки в городе от болезни умерло 110 человек.

Накануне коронавирус выявили у 1 733 жителей Петербурга. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией на сайте "Стопкоронавирус.рф".

За этот же период времени от недуга скончались 110 горожан. Еще 2 590 пациентов выписались из больниц.

Всего в Северной столице зарегистрировали 16 672 летальных исходов. Победить коронавирус смогли 453 301 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что свыше 50 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус. За это же время по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, позвонили 20 270 раз.

В России выявили за последние сутки 24 439 новых случаев заражения. Специалисты заметили, что темп прироста новых инфицированных граждан составил 0,44 процента.

Фото: Piter.tv