Темп прироста составил 0,44%.

В России выявили за последние сутки 24 439 новых случаев COVID-19. Заражение ковидом диагностировано в 85 регионах страны. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число зараженных с момента начала пандемии составило 5 585 799 пациентов.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 439 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3127 (12,8%) без клинических проявлений. пресс-служба оперштаба

Специалисты заметили, что темп прироста новых инфицированных граждан составил 0,44 процента. Напомним, что вчера по стране медик зарегистрировали 23 218 новых случаев коронавируса.

Фото: оперштаб РФ

