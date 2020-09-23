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В России выявили за последние сутки 24 439 новых случаев COVID-19
Сегодня, 11:35
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В России выявили за последние сутки 24 439 новых случаев COVID-19

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Темп прироста составил 0,44%.

В России выявили за последние сутки 24 439 новых случаев COVID-19. Заражение ковидом диагностировано в 85 регионах страны. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число зараженных с момента начала пандемии составило 5 585 799 пациентов. 

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 439 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3127 (12,8%) без клинических проявлений.

пресс-служба оперштаба

Специалисты заметили, что темп прироста новых инфицированных граждан составил 0,44 процента. Напомним, что вчера по стране медик зарегистрировали 23 218 новых случаев коронавируса.

Фото: оперштаб РФ
 

Теги: оперштаб, пандемия, статистика
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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