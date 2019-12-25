В России за последние сутки выявили 23 218 новых случаев коронавируса

Прирост составил 0,42%.

В России за последние сутки выявили 23 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности по стране за все время пандемии инфицировались 5 561 360 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 218 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 066 (13,2%) без клинических проявлений. сообщение оперштаба

Эксперты заметили, что темп прироста новых заболевших составил 0,42%.

В России побит антирекорд по смертям от COVID-19 за сутки.

Фото: оперштаб