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В России побит антирекорд по смертям от COVID-19 за сутки

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Больше всего умерло в Москве и Санкт-Петербурге.

В России зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно опубликованным данным, от заболевания скончались 652 человека. Больше всего умерло в Москве (121), в Санкт-Петербурге (119) и Нижегородской области (27). Общее количество жертв коронавируса за весь период пандемии составило 134 545.

Число вылечившихся после COVID-10 граждан РФ возросло за сутки на 14 697, выписанных пациентов, согласно данным оперативного штаба - почти 91 процент от общего числа заразившихся.

Всего на территории России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.

Ранее мы сообщали, что за весь период пандемии COVID-19 в России умерли 150 беременных женщин.

Видео: стопкоронавирус.рф

Теги: covid-19, антирекорд коронавирус, коронавирус статистика, смертность от коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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