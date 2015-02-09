В России от коронавируса умерли 150 беременных женщин

За прошлый год умерло в двое больше пациенток, чем за текущий.

В России от COVID-19, согласно последним данным, за весь период пандемии умерли почти 150 беременных женщин. Об этом сказал директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих.

По его словам, около 300 женщинам в 2020 году был необходим аппарат ИВЛ. Кроме того, десять россиянок перенесли процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины. <...> и 46 - уже в этом году. Геннадий Сухих, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии

Напомним, Минздрав России разрешил беременным делать прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что данное решение опиралось на положительные результаты клинических исследований и безопасности вакцины, а также на накопленные данные по ее эффективности и безопасности.

Ранее в Минздраве подтвердили безопасность всех российских вакцин от коронавируса.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"