В Минздраве подтвердили безопасность всех российских вакцин от коронавируса

Сообщается, что они безопасны и способны обеспечить привившимся иммунитет.

Специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина заявила, что все разработанные в РФ вакцины от коронавирусной инфекции безопасны и способны обеспечить привившимся иммунитет. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет. Оксана Драпкина, специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ

Массовая вакцинация взрослого населения от COVID-19 началась в регионах России 18 января. Граждане РФ могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V" (и "легкий" аналог "Спутник Лайт"), "Эпиваккорона" или "Ковивак".

Напомним, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в настоящее время наблюдается высокий рост смертности от COVID-19. По его словам, смертность от коронавируса может вырасти с одного-двух до пяти-десяти процентов. Гинцбург считает, что если не принимать необходимые меры, то ситуация может только ухудшиться.

Ранее в Российской академии наук назвали процент полностью привитых от COVID-19 россиян.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"