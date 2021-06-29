Гинцбург: летальность от COVID-19 может вырасти до 5-10 процентов

По его словам, для избежания этого необходимо вакцинироваться.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в настоящее время наблюдается высокий рост смертности от COVID-19. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

По его словам, смертность от коронавируса может вырасти с одного-двух до пяти-десяти процентов. Гинцбург считает, что если не принимать необходимые меры, то ситуация может только ухудшиться.

Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет. Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

Он подчеркнул, что перенесение коронавируса в легкой форме не является гарантией защиты от него. По словам специалиста, для победы над пандемией необходимо вакцинироваться.

Ранее gрезидент Российской академии наук Александр Сергеев назвал процент граждан РФ, которые на данный момент прошли вакцинацию двумя компонентами препарата от коронавируса.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"