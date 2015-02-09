В Роспотребнадзоре заявили о необходимости прививаться от коронавируса каждые полгода

Высокий уровень антител не является причиной отказа от прививки.

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что прививаться от коронавируса следует раз в полгода. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, вакцинироваться от COVID-19 следует каждые шесть месяцев, даже в том случае, если у человека выявлен высокий уровень антител.

В период пандемии каждые полгода вне зависимости от уровня антительного ответа мы должны вакцинироваться. Александр Горелов, замдиректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Напомним, на данный момент двумя компонентами препарата от коронавируса привились 11,5 процентов граждан России. Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что темпы вакцинации сейчас в стране остаются низкими. По его словам, справиться с пандемией будет реально, если сделают прививку от 60 до 70 процентов граждан страны.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал особенности лямбда-штамма коронавируса.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"