Ученые сообщили о новом способе инфицирования коронавирусом

Коронавирусная инфекция за счет мутаций может найти новые способы заражения клеток организма человека.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций Соединенных Штатов выявили у COVID-19 способность по-новому заражать людей. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на веб-портал Phys.org.

Специалисты изучили влияние мутировавших форм коронавируса на раковые клетки легких и верхних дыхательных путей. Было выяснено, что эти клетки оказались невосприимчивы к вирусу, так как у них нет фермента ACE2, который используется в качестве "точки входа" коронавируса. Однако последние исследования показали, что из-за мутации E484D S уязвимыми становятся и раковые клетки.

Это был невероятный сюрприз для нас. комментарий одного из исследователей

Кроме того, выяснено, что в настоящее время у E484D S "имеется иммунитет" к антителам в сыворотке крови вакцинированных. В то же время сыворотка крови переболевших оказалась менее эффективной.

Ранее ученые обнаружили характерный только для мужчин симптом коронавируса.

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