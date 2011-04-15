Ученые обнаружили характерный только для мужчин симптом коронавируса

Некоторые мужчины жаловались на боли в паховой области.

Ученые из Техасского университета выявили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование.

В сообщении отмечается, что некоторые заболевшие коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области. У некоторых из них был снижен уровень тестостерона. Таким образом, исследователи сделали вывод, что коронавирус может влиять на семенники мужчин.

Ученые провели опыт на хомяках. Уже через неделю после заражения у инфицированных хомяков был обнаружен вирус в семенниках. Однако его концентрация со временем снизилась.

Предполагается, что у мужчин, которые коронавирус перенесли в легкой или средней форме, могут наблюдаться похожие симптомы.

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