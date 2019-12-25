Ученые выяснили, что пыльца может распространять коронавирус

Многие локальные вспышки совпадали с эпизодами цветения растений в Европе.

Физики считают, что пыльца может ускорять процесс переноса коронавируса между людьми. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Physics of Fluids.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что локальные вспышки пандемии коронавируса совпали со временем цветения некоторых растений в Европе. В результате ученые стали спорить насчет того, связано ли распространение коронавируса с пыльцой. Так, одни ученые утверждали, что пыльца способна ослаблять иммунитет и легкие в связи с этим становятся уязвимы для инфекций. А вторая группа ученые считала, что пыльца является "средством доставки" вируса.

В результате ученые проверили на компьютере вторую модель. Используя эту модель, ученые просчитали то, как будут взаимодействовать частицы коронавируса и пыльцы, а также проследили за тем, как изменится скорость распространения SARS-CoV-2 при разных концентрациях пыльцы в воздухе и при ее полном отсутствии.

Выяснилось, что распространение коронавируса ускоряется благодаря пыльце, даже при минимальном ветре.

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