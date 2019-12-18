Финский залив в Петербурге и Ленобласти окрасился в желтый

Это не является следствием сброса загрязняющих веществ.

Финский залив в ряде районов Ленобласти и в границах Петербурга окрасился в желтый цвет. Это не является следствием сброса загрязняющих веществ, сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО 30 мая.

В этом виновато цветение деревьев, разводы – это пыльца. С середины мая пылят ель и береза, в конце месяца – сосна и дуб.

Пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, с помощью которых циркулируют в атмосфере. Пыльца может быть любого цвета. Но обычно имеет желтоватый пигмент. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Кроме того, явление можно наблюдать и на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за дождей на водных объектах Петербурга могут появиться радужные разводы. Они образуются после смыва с дорог загрязняющих веществ.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО