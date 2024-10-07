Из-за дождей на водных объектах Петербурга могут появиться радужные разводы

Разводы образуются из-за смыва с дорог загрязняющих веществ.

Дожди, которые пришли в Петербург, могут вызвать радужные разводы на водных объектах города. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО 26 мая.

Синоптики отмечают: менее чем за сутки в Северной столице выпадет месячная норма осадкой. Поэтому на реках и каналах, вероятно, образуются разводы из-за смыва с улично-дорожной сети загрязняющих веществ.

Данное обстоятельство обусловлено отсутствием очистки дождевых стоков в ряде районов Петербурга. Таким образом, при выпадении большого количества осадков, на реках и каналах могут появляться радужные разводы и тонкая пленка нефтепродуктов. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

О случаях загрязнения сообщайте на номер телефона: +7 (921) 987-58-99.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала сезона для уборки улиц Петербурга использовано более 500 тыс. кубометров воды.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)