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Из-за дождей на водных объектах Петербурга могут появиться радужные разводы
Сегодня, 17:07
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Из-за дождей на водных объектах Петербурга могут появиться радужные разводы

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Разводы образуются из-за смыва с дорог загрязняющих веществ.

Дожди, которые пришли в Петербург, могут вызвать радужные разводы на водных объектах города. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО 26 мая. 

Синоптики отмечают: менее чем за сутки в Северной столице выпадет месячная норма осадкой. Поэтому на реках и каналах, вероятно, образуются разводы из-за смыва с улично-дорожной сети загрязняющих веществ. 

Данное обстоятельство обусловлено отсутствием очистки дождевых стоков в ряде районов Петербурга. Таким образом, при выпадении большого количества осадков, на реках и каналах могут появляться радужные разводы и тонкая пленка нефтепродуктов. 

Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

О случаях загрязнения сообщайте на номер телефона: +7 (921) 987-58-99

Ранее мы рассказывали о том, что с начала сезона для уборки улиц Петербурга использовано более 500 тыс. кубометров воды. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: дожди, реки и каналы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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