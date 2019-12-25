Еще 1784 человека заболели коронавирусом в Петербурге

За минувшие сутки от болезни скончались 104 жителя города.

За последние 24 часа в России коронавирус выявили у 25 142 человек. У 13 процентов больных инфекция не вызвала симптомы. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 4 июля.

Первое место по числу зараженных стране традиционно занимает Москва. В столице недуг обнаружили у 7,5 тысяч граждан. В Подмосковье заболели почти три тысячи человек. В Петербурге зарегистрировали 1 784 новых случаев инфицирования. Днем ранее болезнь нашли у 1 733 горожан, что на 50 человек меньше, чем сегодня. Тем временем в Ленобласти COVID-19 подхватили 211 человек.

Победить вирус смогли свыше 1100 петербуржцев. Болезнь одолела 104 жителя города на Неве. На сегодняшний день в стране полностью вылечились 15 484 человека.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки на коронавирус протестировали 41 118 петербуржцев. По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 10 381 человек.

Фото: Piter.tv