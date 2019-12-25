Более 41 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус

По всем вопросам, связанным с COVID-19, можно звонить по номеру "122".

За последние сутки на коронавирус протестировали 41 118 петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы 4 июля.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 10 381 человек.

В Петербурге привито 20 595 человек за сутки. Вторую вакцину сделали свыше 5 тысяч горожан. Всего с начала года в городе первично вакцинировано 945 439 человек. Из них 722 168 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Напомним, что в Петербурге в ближайшее время появились 20 новых пунктов вакцинации. Кроме этого, к середине июля, в Петербурге развернут два шатра для вакцинации на улице. Места, где их разместят, пока обсуждаются.

Фото: Piter.tv