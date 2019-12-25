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Более 41 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус
Сегодня, 9:45
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Более 41 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус

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По всем вопросам, связанным с COVID-19, можно звонить по номеру "122".

За последние сутки на коронавирус протестировали 41 118 петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы 4 июля.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 10 381 человек. 

В Петербурге привито 20 595 человек за сутки. Вторую вакцину сделали свыше 5 тысяч горожан. Всего с начала года в городе первично вакцинировано 945 439 человек. Из них 722 168 человек полностью закончили цикл вакцинации. 

Напомним, что в Петербурге в ближайшее время появились 20 новых пунктов вакцинации. Кроме этого, к середине июля, в Петербурге развернут два шатра для вакцинации на улице. Места, где их разместят,  пока обсуждаются.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, ковид, оперативные даннные, пандемия, эпидемия
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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