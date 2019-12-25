В Петербурге установят около двух десятков новых пунктов вакцинации

В воскресенье, 27 июня, стало известно, что в Петербурге к 1 июля откроют еще 17 пунктов вакцинации. Об этом рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Ченцов.
По словам специалиста, пункты откроются в ТЦ "Заневский каскад" и "Французский бульвар", а также еще два места "сейчас рассматриваются".
Кроме этого, к середине июля, в Петербурге развернут два шатра для вакцинации на улице. Места, где их разместят, также пока обсуждаются.
Недавно Piter.tv публиковал материал, где на основе информации официальных источников подробно рассказал о трех зарегистрированных отечественных вакцинах.
Ранее мы сообщали, что названы рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V".
Фото: Piter.tv
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