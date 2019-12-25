В Петербурге установят около двух десятков новых пунктов вакцинации

Также развернут два шатра для вакцинации на улице. Места, где их разместят, сейчас обсуждаются.

В воскресенье, 27 июня, стало известно, что в Петербурге к 1 июля откроют еще 17 пунктов вакцинации. Об этом рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Ченцов.

По словам специалиста, пункты откроются в ТЦ "Заневский каскад" и "Французский бульвар", а также еще два места "сейчас рассматриваются".

Кроме этого, к середине июля, в Петербурге развернут два шатра для вакцинации на улице. Места, где их разместят, также пока обсуждаются.

Недавно Piter.tv публиковал материал, где на основе информации официальных источников подробно рассказал о трех зарегистрированных отечественных вакцинах.

Ранее мы сообщали, что названы рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V".

Фото: Piter.tv

