Названы рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V"

При грудном вскармливании вакцинация данным препаратом противопоказана.

Специалисты обновили инструкцию по применению вакцины от коронавируса "Спутник V". В ней теперь сообщается, что использование препарата при беременности следует осуществлять в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время отсутствует опыт клинического применения препарата "Гам-ковид-вак" при беременности.

В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. из инструкции к препарату

Также сообщается, что у специалистов на данный момент нет каких-либо клинических данных о применении вакцины кормящими грудью женщинами. Исходя из этого, использование "Спутника V" в период грудного вскармливания противопоказано.

Ранее мы сообщали, что вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот. Она отличается от других тем, что является однокомпонентной. Кроме того, повторно вакцинироваться ею не нужно, однако привиться могут только люди, переболевшие COVID-19 либо сделавшие прививку.

Фото: sputnikvaccine.com