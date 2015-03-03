Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот

Прививку нужно делать всего один раз. Но вакцинироваться ей можно только людям младше 60 лет.

"Спутник Лайт" появился в гражданском обороте. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 26 июня.

Вакцина отличается от других тем, что является однокомпонентной. Кроме того, повторно ее делать не нужно. Однако привиться ей могут только люди, переболевшие коронавирусом либо сделавшие прививку от COVID-19. Отметим, что нельзя вакцинироваться "Спутником Лайт" населению 60+.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербург привезли 105 тыс. комплектов "Спутника V". Запас вакцины в регионе на сегодняшний день составляет 222 170 комплектов. В каждой ампуле находится по две дозы.

Напомним, что записаться на прививку от коронавируса можно по номеру "122", через сайт Горздрава, на портале "Госуслуги" и через колл-центры поликлиник.

Фото: Piter.tv