В Петербург привезли 105 тыс. комплектов "Спутника V"

Губернатор города заявил, что это самая крупная партия вакцины.

В Северную столицу пришла партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Теперь в городе комплектов с дозами стало на 105 тысяч больше. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 26 июня.

Запас вакцины в регионе на сегодняшний день составляет 222 170 комплектов. В каждой ампуле находится по две дозы.

С начала вакцинации в городе сделали прививку свыше 834 тысяч человек. Из них более 680 тысяч горожан уж завершили цикл вакцинации.

Напомним, что записаться на прививку от коронавируса можно по номеру "122", через сайт Горздрава, на портале "Госуслуги" и через колл-центры поликлиник.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в соцсетях появилось сообщение об обязательном тестировании на COVID-19 для проживающих в общежитии ПГУПС. В документе говорится, что без тестирования в общежитие не пустят.

Фото: Piter.tv