В соцсетях появилось сообщение об обязательном тестировании на COVID-19 для проживающих в общежитии ПГУПС

В документе говорится, что без тестирования в общежитие не пустят.

Студентам Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС), которые остаются в общежитии на лето, придется еженедельно тестироваться на коронавирус. Информация об этом появилась в группе "Подслушано в ПГУПС".

В опубликованном документе говорится о том, что все, кто находится в общежитии, должны быть в масках. Студенты должны об этом напоминать своим товарищам, которые не соблюдают правила. При отсутствии теста в общежитие не допустят. Автор документа надеется, что выедут из него, так как обучение дистанционное.

Отметим, что автором поста выступил молодой человек по имени Жахонгир. Судя по его странице в "ВКонтакте", он проживает в Калининграде. На своей страничке он привлекает внимание к нарушению прав людей.

Официально руководство ПГУПС таких требований к студентам не предъявляло.

Фото: ВКонтакте / Подслушано в ПГУПС