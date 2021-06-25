Минздрав России разрешил беременным прививаться вакциной «Спутник V»

В Минздраве России разрешил беременным делать прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". Об на президиуме координационного совета правительства сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
По словам министра здравоохранения появилась возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания COVID-19.
Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у беременных.
Михаил Мурашко
Глава минздрава добавил, что данное решение опиралось на положительные результаты клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности.
Ранее редакция Piter.TB сделала выпустила подробный материал о том, чем отличаются российские вакцины от коронавируса.
Видео: Правительство РФ
Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash
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